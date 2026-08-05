АЗС и припаркованные автомобили горят в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону загорелись АЗС и припаркованные машины АЗС и припаркованные автомобили горят в Ростове-на-Дону

Москва5 авг Вести.В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошел пожар на автозаправочной станции, в результате которого загорелись также несколько припаркованных рядом автомобилей.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение требований пожарной безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей отметил он

На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется. Причины инцидента будут установлены в ходе соответствующей проверки.