Москва10 июлВести.В Азове продолжается тушение пожаров на одном объекте хранения нефтепродуктов и предприятии. Возгорания возникли после массированной воздушной атаки. На двух нефтехранилищах пожар удалось локализовать, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, который посетил город с рабочей поездкой.
На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован… Погибших и пострадавших нетнаписал он в мессенджере MAX
Как сообщил Слюсарь, на местах развернуты оперативные штабы МЧС, для ликвидации последствий задействованы все силы и средства областных и муниципальных экстренных служб. Запасов необходимой для тушения пожара пены достаточно.
Согласно данным Роспотребнадзора, специалисты которого провели замеры воздуха, превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено.
Жители эвакуированных домов в Азове и Азовском районе временно переехали к родственникам – развертывать пункт временного размещения не было необходимости.
Губернатор заверил, что людям будет оказана вся необходимая помощь.