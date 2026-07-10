В Азове локализован пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов

Пожар на двух нефтехранилищах в Азове удалось локализовать В Азове локализован пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов

Москва10 июл Вести.В Азове продолжается тушение пожаров на одном объекте хранения нефтепродуктов и предприятии. Возгорания возникли после массированной воздушной атаки. На двух нефтехранилищах пожар удалось локализовать, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, который посетил город с рабочей поездкой.

На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован… Погибших и пострадавших нет написал он в мессенджере MAX

Как сообщил Слюсарь, на местах развернуты оперативные штабы МЧС, для ликвидации последствий задействованы все силы и средства областных и муниципальных экстренных служб. Запасов необходимой для тушения пожара пены достаточно.

Согласно данным Роспотребнадзора, специалисты которого провели замеры воздуха, превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено.

Жители эвакуированных домов в Азове и Азовском районе временно переехали к родственникам – развертывать пункт временного размещения не было необходимости.

Губернатор заверил, что людям будет оказана вся необходимая помощь.