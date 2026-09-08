Полиция Калининграда задержала подозреваемого в надругательстве над захоронением

В Калининграде задержан мужчина, прикуривший сигарету от Вечного огня Полиция Калининграда задержала подозреваемого в надругательстве над захоронением

Москва8 сен Вести.Житель Калининграда был задержан по подозрению в надругательстве над мемориальным комплексом с братской могилой советских воинов. Он прикурил от Вечного огня сигарету, сообщает УМВД России по Калининградской области.

О правонарушении стало известно из записей камер внешнего видеонаблюдения. Мужчина также бросил сигарету в чашу Вечного огня.

Калининградские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в надругательстве над местом захоронения написано в канале министерства в национальном мессенджере

Нарушителем оказался 60-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отдел полиции по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ.