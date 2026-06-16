Дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Кировской области

На жителя Кировской области завели дело за попытку прикурить в Вечном огне Дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Кировской области

Москва16 июн Вести.В городе Котельниче Кировской области мужчина попытался прикурить сигарету в чаше Вечного огня и стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело заведено на 48-летнего мужчину по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.

Фигурант, находясь на территории мемориального комплекса "Обелиск воинам-рабочим ДОКа, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в городе Котельниче, попытался прикурить сигарету в чаше Вечного огня сказано в MAX

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств совершенного преступления.