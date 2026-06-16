Москва16 июнВести.В городе Котельниче Кировской области мужчина попытался прикурить сигарету в чаше Вечного огня и стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Уголовное дело заведено на 48-летнего мужчину по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.
Фигурант, находясь на территории мемориального комплекса "Обелиск воинам-рабочим ДОКа, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в городе Котельниче, попытался прикурить сигарету в чаше Вечного огнясказано в MAX
В настоящее время ведется установление всех обстоятельств совершенного преступления.