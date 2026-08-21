В Славске ревнивец хотел отомстить любовнику жены, но сжег квартиру пенсионерки Ревнивец из Славска сжег квартиру 85-летней пенсионерки

Москва21 авг Вести.В Славске оперативники задержали подозреваемого в поджоге квартиры, совершенном на почве ревности, сообщает УМВД по Калининградской области.

Инцидент произошел ранним утром на улице Новой. 26-летний злоумышленник облил горючей жидкостью веранду одноэтажного жилого дома и поджег ее.

В результате пожара пристройка выгорела полностью и сильно пострадала одна из квартир. … Хозяйку квартиры, 85-летнюю пенсионерку, пришлось эвакуировать Говорится в публикации на сайте ведомства

Доставленный в отдел полиции мужчина рассказал, что совершил свой поступок из ревности.

По его словам, в этом же доме проживает мужчина, которого он подозревает в любовной связи со своей женой. Таким образом поджигатель решил ему отомстить, но перепутал квартиру.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.