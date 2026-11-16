Москва16 нояВести.В Чувашии вынесен приговор мужчине, который пытался потушить пламя Вечного огня в городе Ядрин. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.
Верховный Суд Чувашии вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя г. Ядрин. Он признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества).говорится в сообщении
Следствием установлено, что 24 мая пьяный мужчина, находясь возле памятника воинам-землякам левобережной части города Ядрин, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в присутствии находящихся радом местных жителей, в том числе несовершеннолетних, наступил на на чашу с Вечным огнем, пытаясь затушить пламя.
Мужчину задержали сотрудники войск национальной гвардии и доставили в отдел полиции.
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов.