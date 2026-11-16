Пытавшегося потушить Вечный огонь в Чувашии приговорили к обязательным работам

В Чувашии мужчину, тушившего Вечный огонь, приговорили к обязательным работам Пытавшегося потушить Вечный огонь в Чувашии приговорили к обязательным работам

Москва16 ноя Вести.В Чувашии вынесен приговор мужчине, который пытался потушить пламя Вечного огня в городе Ядрин. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.

Верховный Суд Чувашии вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя г. Ядрин. Он признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества). говорится в сообщении

Следствием установлено, что 24 мая пьяный мужчина, находясь возле памятника воинам-землякам левобережной части города Ядрин, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в присутствии находящихся радом местных жителей, в том числе несовершеннолетних, наступил на на чашу с Вечным огнем, пытаясь затушить пламя.

Мужчину задержали сотрудники войск национальной гвардии и доставили в отдел полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов.