Москва6 октВести.Житель Севастополя получил 160 часов обязательных работ за попытку задушить своего 14-летнего сына во время конфликта, его признали виновным в угрозе убийством, сообщает прокуратура города.
По информации надзорного ведомства, вечером 11 апреля этого года нетрезвый 46-летний мужчина устроил скандал со своей женой и сыном.
Агрессивно настроенный мужчина повалил мальчика на кровать и стал душить, высказывая угрозы убийством. Мать пыталась оттолкнуть мужа от ребенка, подростку удалось вырваться и выбежать на улицуговорится в сообщении
Дебошира задержали приехавшие полицейские.
Отмечается, что супруги развелись и не проживают вместе. В ходе суда мужчина раскаялся и попросил прощения у сына. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ.