В Севастополе мужчину осудили за угрозы своему сыну-подростку В Севастополе агрессивный отец пытался задушить сына-подростка

Москва6 окт Вести.Житель Севастополя получил 160 часов обязательных работ за попытку задушить своего 14-летнего сына во время конфликта, его признали виновным в угрозе убийством, сообщает прокуратура города.

По информации надзорного ведомства, вечером 11 апреля этого года нетрезвый 46-летний мужчина устроил скандал со своей женой и сыном.

Агрессивно настроенный мужчина повалил мальчика на кровать и стал душить, высказывая угрозы убийством. Мать пыталась оттолкнуть мужа от ребенка, подростку удалось вырваться и выбежать на улицу говорится в сообщении

Дебошира задержали приехавшие полицейские.

Отмечается, что супруги развелись и не проживают вместе. В ходе суда мужчина раскаялся и попросил прощения у сына. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ.