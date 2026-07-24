Москва24 июл Вести.В Санкт-Петербурге мужчина, осужденный за угрозу убийством на 250 часов обязательных работ, попросил ужесточить наказание из-за "панических атак". Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Заключенный хотел, чтобы обязательные работы ему заменили лишением свободы.

Работы были прописаны в ЖКС №1 Василеостровского района. И вроде начал Андрей за здравие, но долго не продержался и на работы ходить перестал. … Андрей пришел в суд и попросил заменить работы аж на лишение свободы, потому что от работы у него... панические атаки пишет Лебедева

У осужденного зумера остались 154 неотработанных часа. Судья, которая относится к поколению миллениалов, действительно заменила наказание, но не на лишение свободы, а на принудительные работы, так что трудиться заключенному все равно придется.