Житель Татарстана осужден на 8 лет колонии за попытку сжечь свою спящую жену

В Татарстане осужден мужчина, который пытался заживо сжечь свою спящую жену Житель Татарстана осужден на 8 лет колонии за попытку сжечь свою спящую жену

Москва19 окт Вести.К 8 годам колонии приговорен житель Татарстана, который облил спящую жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом сообщает прокуратура республики.

Прокуратура Менделеевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в покушении на убийство супруги с особой жестокостью и общеопасным способом… Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в ночь на 3 июня 2026 года. Согласно материалам уголовного дела, фигурант совершил его, будучи пьяным. В этот момент в квартире находились трое детей. Потерпевшую удалось спасти.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.