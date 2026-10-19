Москва19 октВести.К 8 годам колонии приговорен житель Татарстана, который облил спящую жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом сообщает прокуратура республики.
Прокуратура Менделеевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в покушении на убийство супруги с особой жестокостью и общеопасным способом… Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло в ночь на 3 июня 2026 года. Согласно материалам уголовного дела, фигурант совершил его, будучи пьяным. В этот момент в квартире находились трое детей. Потерпевшую удалось спасти.
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.