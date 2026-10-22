Москва22 октВести.Суд в Татарстане вынес приговор местному жителю, признав его виновным в жестоком убийстве жены на почве ревности, он проведет за решеткой 17 лет. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
Установлено, что вечером 31 марта 2026 года в поселке Камское Устье мужчина поссорился со своей супругой на почве ревности.
Осужденный нанес женщине множественные удары охотничьим ножом. В результате полученных ранений она скончалась на местеговорится в сообщении
Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью. Ему назначено 17 лет колонии строгого режима.