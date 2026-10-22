Житель Татарстана получил 17 лет за жестокое убийство жены из ревности

Ревнивца из Татарстана осудили на 17 лет за жестокое убийство жены Житель Татарстана получил 17 лет за жестокое убийство жены из ревности

Москва22 окт Вести.Суд в Татарстане вынес приговор местному жителю, признав его виновным в жестоком убийстве жены на почве ревности, он проведет за решеткой 17 лет. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Установлено, что вечером 31 марта 2026 года в поселке Камское Устье мужчина поссорился со своей супругой на почве ревности.

Осужденный нанес женщине множественные удары охотничьим ножом. В результате полученных ранений она скончалась на месте говорится в сообщении

Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью. Ему назначено 17 лет колонии строгого режима.