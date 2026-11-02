За убийство возлюбленной жителя Псковской области отправили в колонию на 11 лет

Жителя Псковской области, задушившего подругу из ревности, осудили на 11 лет За убийство возлюбленной жителя Псковской области отправили в колонию на 11 лет

Москва2 ноя Вести.Жителя Псковской области приговорили к 11 годам за убийство возлюбленной из-за ревности. Как сообщает СУ СКР по региону, мужчина сначала избил сожительницу, а потом задушил.

Преступление произошло в августе 2025 года в Опочецком районе. Сначала между мужчиной и женщиной начался конфликт, потом ссора переросла в рукоприкладство.

Мужчина нанес сожительнице множественные удары в область лица и живота, а затем сдавил ее шею руками, перекрыв доступ воздуха в организм, что привело к смерти потерпевшей. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.