Москва22 сен Вести.В Алтайском крае возбудили уголовное дело об убийстве, фигурантом которого стал житель города Бийска, застреливший своего соперника. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, подозреваемый после разрыва отношений с бывшей возлюбленной продолжал поддерживать с ней отношения, в том числе занимался воспитанием дочери. В один из дней сентября фигурант приехал к женщине и услышал ее разговор по телефону с другим мужчиной, в результате чего между ними произошла ссора на почве ревности.

На следующий день домой к подозреваемому приехал соперник. В ходе выяснения отношений фигурант взял пневматическое ружье и выстрелил в мужчину, попав в шею. От полученной травмы потерпевший скончался сказано в сообщении

По ходатайству следствия суд заключил фигуранта под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.