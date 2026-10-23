Москва23 октВести.Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор местному жителю по уголовному делу о покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области.
Фигурантом уголовного дела являлся 35-летний мужчина, который поссорился со своей знакомой. В ходе конфликта он облил жертву спиртом и поджег, а затем скрылся. Женщину удалось спасти.
Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режиманаписано в вердикте
Также подразумевается и его последующее ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.