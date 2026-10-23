Суд приговорил жителя Волгограда к 13 годам за поджог своей знакомой

Житель Волгограда осужден на 13 лет колонии за поджог женщины Суд приговорил жителя Волгограда к 13 годам за поджог своей знакомой

Москва23 окт Вести.Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор местному жителю по уголовному делу о покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области.

Фигурантом уголовного дела являлся 35-летний мужчина, который поссорился со своей знакомой. В ходе конфликта он облил жертву спиртом и поджег, а затем скрылся. Женщину удалось спасти.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима написано в вердикте

Также подразумевается и его последующее ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.