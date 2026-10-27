В Липецке мужчина облил женщину горючим и поджег ее, пострадавшая скончалась

В Липецке мужчина заживо сжег женщину во время ссоры В Липецке мужчина облил женщину горючим и поджег ее, пострадавшая скончалась

Москва27 окт Вести.В среду, 21 октября, мужчина, находясь в квартире в Липецке, поссорился с 49-летней женщиной, облил ее горючей жидкостью и поджег. Пострадавшую госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, спустя несколько дней она скончалась в больнице, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Фигурант арестован.

В связи со смертью потерпевшей следствием будет рассмотрен вопрос об изменении квалификации действий фигуранта. По ходатайству следователя регионального управления СК России судом в отношении 53-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам расследования действиям мужчины дадут окончательную правовую оценку.