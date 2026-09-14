В Нижегородской области арестован мужчина, который поджег сожительницу

Житель Нижегородской области попытался сжечь сожительницу заживо В Нижегородской области арестован мужчина, который поджег сожительницу

Москва14 сен Вести.В городе Семенов Нижегородской области арестован мужчина, который обвиняется в покушении на убийство, сообщает региональный главк СК России.

По версии следствия, в начале сентября 40-летний местный житель, находясь в квартире дома в проезде 3-х Коммунистов, поссорился с сожительницей облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Женщина не погибла только благодаря вмешательству находившихся в доме знакомых, а также своевременному оказанию помощи в больнице, куда ее привезли с обширными ожогами тела.

Мужчина задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отмечается в публикации

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Проводятся необходимые следственные действия.