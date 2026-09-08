Москва8 сен Вести.В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который поджег своего знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«д, е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жесткостью, общеопасным способом, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) говорится в сообщении

По данным следствия, фигурант познакомился на улице с 54‑летним мужчиной и позвал его к себе домой выпить. Во время встречи между ними возник конфликт, дело дошло до драки. Хозяин заподозрил гостя в краже своего телефона и выгнал его из квартиры.

Утром, в обвиняемый увидел того мужчину на лавочке возле соседнего подъезда и решил с ним расправиться. Он вернулся домой, взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею спящего, поджег с помощью зажигалки и убежал.

Прохожие, которые оказались рядом, помогли потушить огонь и вызвали скорую. Пострадавшего увезли в больницу, сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Следователи выясняют все детали случившегося и ищут свидетелей.