До 5 лет лишения свободы грозит ревнивцу за поджог дома возлюбленной на Сахалине

Житель Сахалина подозревается в поджоге дома сожительницы на почве ревности До 5 лет лишения свободы грозит ревнивцу за поджог дома возлюбленной на Сахалине

Москва5 окт Вести.Сотрудники уголовного розыска раскрыли поджог частного дома в Южно-Сахалинске, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В полицию обратилась 37-летняя женщина с заявлением об уничтожении ее имущества. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался бывший сожитель потерпевшей, 39-летний житель Углегорска. Предварительно, пара поссорилась на почве ревности. Владелица дома выставила мужчину на улицу с вещами. Он пытался убедить женщину впустить его обратно, но получил отказ. Экс-сожитель воспользовался отсутствием хозяйки, зная, где хранятся ключи, проник в дом, облил диван бензином и поджег его зажигалкой. И скрылся с места преступления. Соседи вызвали пожарных, но спасти дом не удалось, строение серьезно пострадало.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы говорится в сообщении

Фигурант отпущен под подписку о невыезде.