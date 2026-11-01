В Тюмени мужчина поджег дом бывшей жены вместе с ее матерью Мужчина поджег дом экс-супруги, когда внутри находилась ее мать

Москва1 ноя Вести.Жительница Тюмени рассказала 72.ru о том, что ее бывший муж после развода поджег ее дом, внутри которого находилась ее мать. Тюменка заявляет о бездействии полиции и не знает, как защитить себя от бывшего мужа, сообщает издание.

Инцидент произошел 7 октября.

Мужчина перелез через забор и проник в деревянную хозяйственную постройку, в которой хранились инструменты. Там он взял пустое ведро, положил в него бумагу, полил средством для розжига и поджег. Огонь быстро перекинулся на дом, в котором находилась ее мать, и мужчина, по утверждению тюменки, не мог не знать об этом.

Из-за жара выбило балконную дверь в комнате... В это время на втором этаже смотрела телевизор … мама. Когда увидела в окно пламя, сразу позвонила дочери. А после вышла на улицу сказано в публикации

К счастью, женщина успела покинуть горящее здание и не пострадала.

После случившегося силовики увезли мужчину в отделение, но уже утром он вышел оттуда и уехал к родственникам в Чечню.

Тюменка написала заявление о возбуждении уголовного дела по трем статьям – "нарушение неприкосновенности жилища", "умышленное уничтожение или повреждение имущества", "покушение на убийство".

Женщина утверждает, что это не первый случай агрессии со стороны экс-супруга. Он и ранее перелезал через забор и устраивал в доме погром.