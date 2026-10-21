Житель Подмосковья истязает мать и пытается выгнать ее из дома, возбуждено дело

Житель Наро-Фоминска истязает пожилую мать и пытается выгнать ее из дома Житель Подмосковья истязает мать и пытается выгнать ее из дома, возбуждено дело

Москва21 окт Вести.В отношении жителя Наро-Фоминска возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ, в том числе за истязание пожилой матери. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Московской области.

Сегодня (21 октября. — Ред.) в эфире правовой программы озвучена информация о том, что в городском округе Наро-Фоминске пожилую женщину держит в страхе собственный сын, систематически устраивая в доме, где проживает пенсионерка, дебоши и пытается выгнать ее из дома говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что обращения в правоохранительные органы результатов не приносят.

По данному факту региональным СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений), ч.2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с угрозой применения насилия), ч.1 ст.117 УК РФ (истязание).

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.