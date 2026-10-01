В Хабаровске задержан избивший свою мать-инвалида железной тростью мужчина До 5 лет тюрьмы грозит избившему мать-инвалида тростью сыну в Хабаровске

Москва1 окт Вести.Полиция задержала 36-летнего жителя Индустриального района Хабаровска, который обвиняется в избиении матери-инвалида железной тростью, сообщается в MAX-канале МВД города.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Санкция - до пяти лет лишения свободы говорится в сообщении

Установлено, что нетрезвый мужчина избил свою 54-летнюю мать, которая не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Вернувшись домой, в припадке агрессии бил ее сначала кулаками, а затем металлической тростью, потом ушел. Потерпевшая смогла доползти до телефона и вызвать скорую помощь и полицию. Подозреваемый был задержан. Ранее он был судим за кражи и отбывал наказание в местах лишения свободы. Он не работал, жил на социальные выплаты матери.