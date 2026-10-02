Арестован нижегородец, зарезавший мать и ударивший сестру кирпичом по голове

В Нижнем арестовали мужчину, который зарезал мать и ударил сестру кирпичом Арестован нижегородец, зарезавший мать и ударивший сестру кирпичом по голове

Москва2 окт Вести.Суд арестовал 29-летнего жителя Нижнего Новгорода, который убил свою мать и пытался разделаться со старшей сестрой, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Мужчина нанес несовместимое с жизнью ножевое ранение 66-летней матери, ударил 46-летнюю сестру кирпичом по голове говорится в публикации

Он попытался скрыться, но был задержан полицейскими по горячим следам спустя несколько часов и доставлен в следственные органы. Задержанный стал фигурантом уголовного дела об убийстве.

Оценка действиям мужчины в отношении сестры будет дана после получения заключения судебно-медицинской экспертизы.