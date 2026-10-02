Жителя Ульяновска арестовали за убийство матери и ее сожителя

Мужчина зарезал мать и ее сожителя в Ульяновске и вынес тела из квартиры Жителя Ульяновска арестовали за убийство матери и ее сожителя

Москва2 окт Вести.В Ульяновске 35-летнего мужчину арестовали за убийство матери и ее сожителя. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

По версии следствия, утром пятницы, 2 октября, мужчина нанес своим жертвам колото-резаные ранения. Это произошло в квартире на улице Верейкиса. После этого, судя по всему, он отнес тело матери в тамбур подъезда, а ее сожителя – на остановку общественного транспорта.

Следственными органами СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве матери и ее сожителя (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) говорится в публикации

Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном, и суд принял решение о заключении под стражу.