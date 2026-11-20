Прокуратура возбудила дело из-за нападения самокатчика на пенсионерку в Москве

Дело возбуждено по факту причинения пожилой москвичке повреждений самокатчиком Прокуратура возбудила дело из-за нападения самокатчика на пенсионерку в Москве

Москва20 ноя Вести.Уголовное дело по факту причинения пенсионерке телесных повреждений возбуждено после вмешательства Гагаринской межрайонной прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства города Москвы в мессенджере МАХ.

Установлено, что 20-летний мужчина во время движения по улице Новочеремушкинской на электросамокате беспричинно, из хулиганских побуждений, умышленно нанес удар женщине-пешеходу, от чего пенсионерка, потеряв равновесие, упала написали в пресс-службе

Женщине 73 лет потребовалась медицинская помощь.

Сначала прокурор по заявлению потерпевшей вынес постановление в отказе в возбуждении уголовного дела, однако после дополнительной проверки было начато производство.

Расследование находится на контроле в прокуратуре.