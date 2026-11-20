Москва20 нояВести.Уголовное дело по факту причинения пенсионерке телесных повреждений возбуждено после вмешательства Гагаринской межрайонной прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства города Москвы в мессенджере МАХ.
Установлено, что 20-летний мужчина во время движения по улице Новочеремушкинской на электросамокате беспричинно, из хулиганских побуждений, умышленно нанес удар женщине-пешеходу, от чего пенсионерка, потеряв равновесие, упаланаписали в пресс-службе
Женщине 73 лет потребовалась медицинская помощь.
Сначала прокурор по заявлению потерпевшей вынес постановление в отказе в возбуждении уголовного дела, однако после дополнительной проверки было начато производство.
Расследование находится на контроле в прокуратуре.