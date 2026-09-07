На Камчатке водитель самоката сбил пожилую женщину и скрылся Госавтоинспекция Камчатки ищет самокатчика, сбившего пенсионерку и скрывшегося

Москва7 сен Вести.Водитель самоката скрылся с места ДТП, в котором пострадала пожилая женщина-пешеход, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября, в 13.00 по местному времени у дома 4 по проспекту 50 лет Октября в городе Петропавловске-Камчатском.

… неустановленный водитель самоката, передвигаясь по пешеходной дорожке, совершил наезд на стоящую 81-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь написали в ведомстве

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия и его виновника.