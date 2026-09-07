Москва7 сенВести.Водитель самоката скрылся с места ДТП, в котором пострадала пожилая женщина-пешеход, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября, в 13.00 по местному времени у дома 4 по проспекту 50 лет Октября в городе Петропавловске-Камчатском.
… неустановленный водитель самоката, передвигаясь по пешеходной дорожке, совершил наезд на стоящую 81-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощьнаписали в ведомстве
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия и его виновника.