Москва15 сенВести.В Новой Деревне Липецкой области 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила с ног 65-летнюю женщину. Об этом стало известно РЕН.ТВ.
71-летняя женщина ехала по дороге по встречной полосе. В это время на обочине стояла 65-летняя пенсионерка, которая попала под колеса гонщицыотмечается в сообщении
Пострадавшая пожилая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом черепа и ушибом головного мозга.
Проверка показала, что самокат мощностью 500 Вт относится к мопедам.
Пенсионерке может грозить от трех до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.