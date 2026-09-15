Пенсионерка на самокате сбила другую пожилую женщину в Липецкой области

В Липецкой области 71-летняя женщина на электросамокате сбила пенсионерку Пенсионерка на самокате сбила другую пожилую женщину в Липецкой области

Москва15 сен Вести.В Новой Деревне Липецкой области 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила с ног 65-летнюю женщину. Об этом стало известно РЕН.ТВ.

71-летняя женщина ехала по дороге по встречной полосе. В это время на обочине стояла 65-летняя пенсионерка, которая попала под колеса гонщицы отмечается в сообщении

Пострадавшая пожилая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом черепа и ушибом головного мозга.

Проверка показала, что самокат мощностью 500 Вт относится к мопедам.

Пенсионерке может грозить от трех до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.