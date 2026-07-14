В Краснодарском крае 16-летняя девушка на самокате сбила пожилого мужчину Несовершеннолетняя самокатчица сбила пенсионера в Краснодарском крае

Москва14 июл Вести.Несовершеннолетняя девушка на самокате сбила пенсионера в Краснодарском крае. В результате оба получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает ГТРК "Кубань".

ДТП произошло на перекрестке улиц Кузнечной и Олега Кошевого в Каневской. Отмечается, что подросток управляла электросамокатом без прав категории М, которые необходимы для модели с мощностью в 600 Вт.

16-летняя девушка за рулем электросамоката KUGOO M4 Pro наехала на пожилого пешехода. Оба были доставлены в ЦРБ… Сейчас полиция решает вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье 151.2 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для его жизни говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

Подробностей о состоянии обоих пострадавших не приводятся. По факту организована проверка.