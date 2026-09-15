Москва15 сенВести.На улице Петровка в Москве мужчина на самокате торопился на работу и сбил женщину с двухлетней дочерью в коляске. Об этом стало известно MK.RU.
45-летняя родительница с коляской, где сидела девочка, пересекала улицу по зебре. Семья возвращалась домой после прогулки в саду "Эрмитаж". Внезапно на пешеходов наехал самокатчик - он двигался по встречной полосе с огромной скоростьюотмечается в сообщении
По словам мужчины, он не успел затормозить.
От удара коляска перевернулась и девочка ударилась головой об асфальт. Женщина травмировала ступни.
Мужчина остался с пострадавшими и дождался экстренные службы. От госпитализации мама и дочка отказались. Мужчина вызвал им такси.