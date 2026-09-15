Мужчина на самокате сбил женщину и ее двухлетнюю дочь в Москве

Самокатчик сбил женщину с коляской в Москве Мужчина на самокате сбил женщину и ее двухлетнюю дочь в Москве

Москва15 сен Вести.На улице Петровка в Москве мужчина на самокате торопился на работу и сбил женщину с двухлетней дочерью в коляске. Об этом стало известно MK.RU.

45-летняя родительница с коляской, где сидела девочка, пересекала улицу по зебре. Семья возвращалась домой после прогулки в саду "Эрмитаж". Внезапно на пешеходов наехал самокатчик - он двигался по встречной полосе с огромной скоростью отмечается в сообщении

По словам мужчины, он не успел затормозить.

От удара коляска перевернулась и девочка ударилась головой об асфальт. Женщина травмировала ступни.

Мужчина остался с пострадавшими и дождался экстренные службы. От госпитализации мама и дочка отказались. Мужчина вызвал им такси.