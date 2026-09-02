В Королеве пьяный водитель сбил мужчину с двухлетней дочерью в коляске

Пьяный водитель в Королеве наехал на мужчину с коляской, есть пострадавшие В Королеве пьяный водитель сбил мужчину с двухлетней дочерью в коляске

Москва2 сен Вести.На улице Бурковский проезд в подмосковном Королеве автомобиль Kia под управлением пьяного водителя наехал на мужчину с коляской, внутри которой была его двухлетняя дочь. В результате отец и дочь получили травмы, сообщили в подмосковной полиции в MAX.

Водитель 1968 г.р. в состоянии алкогольного опьянения, управляя легковым автомобилем марки Kia, совершил наезд на 46-летнего мужчину, находившегося на проезжей части возле своей машины с коляской, в которой была 2-х летняя дочь пострадавшего отмечается в сообщении

Девочка и отец были доставлены в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.