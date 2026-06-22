Москва22 июнВести.Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности возбуждено в Московской области, сообщает региональный главк СК.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в подмосковных Котельниках женщина оставила на продолжительное время в коляске на солнце своего 2-месячного малыша.
В результате мальчик получил тепловой удар и был госпитализирован в медицинское учреждениеговорится в публикации СК Подмосковья в MAX
Следователи проводят допросы и изучают жилищно-бытовые условия жизни семьи.
В подмосковной полиции, в свою очередь, рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что в СНТ "Малый карьер" города Котельники в течение часа в коляске плачет ребенок.
Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции была выявлена семейная пара в состоянии опьянения с ребенком в коляскесообщает подмосковный главк МВД в MAX
Родителей ребенка доставили в территориальный отдел полиции, семья поставлена на профилактический учет.