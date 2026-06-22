На оставивших ребенка в опасности пьяных родителей в Подмосковье завели дело

Пьяные родители оставили 2-месячного ребенка в коляске на солнце в Котельниках На оставивших ребенка в опасности пьяных родителей в Подмосковье завели дело

Москва22 июн Вести.Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности возбуждено в Московской области, сообщает региональный главк СК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в подмосковных Котельниках женщина оставила на продолжительное время в коляске на солнце своего 2-месячного малыша.

В результате мальчик получил тепловой удар и был госпитализирован в медицинское учреждение говорится в публикации СК Подмосковья в MAX

Следователи проводят допросы и изучают жилищно-бытовые условия жизни семьи.

В подмосковной полиции, в свою очередь, рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что в СНТ "Малый карьер" города Котельники в течение часа в коляске плачет ребенок.

Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции была выявлена семейная пара в состоянии опьянения с ребенком в коляске сообщает подмосковный главк МВД в MAX

Родителей ребенка доставили в территориальный отдел полиции, семья поставлена на профилактический учет.