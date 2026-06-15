Водитель электроскутера без прав сбил ребенка в Москве Мужчина без прав сбил ребенка на северо-востоке Москвы: идёт проверка

Москва15 июн Вести.После того как мужчина на электроскутере сбил четырехлетнюю девочку на Стартовой улице в Москве, городская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего, сообщает ведомство.

По предварительным данным, на ул. Стартовая 42-летний мужчина, двигаясь на средстве индивидуальной мобильности мощностью более 1500 Вт и не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на малолетнего ребенка говорится в сообщении

Девочка на момент происшествия была на улице с мамой. После столкновения ее срочно доставили в больницу.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа столицы взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии.