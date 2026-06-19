На севере Москвы подросток на электромопеде сбил 4-летнюю девочку

Подросток на мопеде сбил 4-летнюю девочку на севере Москвы На севере Москвы подросток на электромопеде сбил 4-летнюю девочку

Москва19 июн Вести.На севере Москвы 16-летний подросток, управляя электромопедом, сбил 4-летнюю девочку. Ребенка отвезли в больницу. Об этом сообщает прокуратура российской столицы.

ДТП произошло на улице Правобережной.

По предварительным данным, на ул. Правобережная 16-летний юноша, управляя электромопедом, сбил ребенка. 4-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии пострадавшей и степени полученных ею травм нет.

Детали случившегося выясняются, установление обстоятельств контролирует надзорный орган.