В Москве подросток на велосипеде сбил девочку на площадке и скрылся

Подросток на велосипеде разбил голову годовалой девочке на площадке в Москве В Москве подросток на велосипеде сбил девочку на площадке и скрылся

Москва12 июл Вести.Годовалая девочка попала в больницу с черепно-мозговой травмой и рваной раной головы после того, как ее сбил подросток на велосипеде в Москве. Об этом сообщает Baza.

Все произошло на детской площадке в ЖК "Западный порт", когда малышка проходила мимо качелей.

На нее на большой скорости влетел один из велосипедистов. Второй подросток гнал рядом — после случившегося оба скрылись, а у ребенка из головы пошла кровь отмечается в сообщении

В больнице девочке наложили швы. Ее семья уже написала заявление в полицию.