Москва12 июлВести.Годовалая девочка попала в больницу с черепно-мозговой травмой и рваной раной головы после того, как ее сбил подросток на велосипеде в Москве. Об этом сообщает Baza.
Все произошло на детской площадке в ЖК "Западный порт", когда малышка проходила мимо качелей.
На нее на большой скорости влетел один из велосипедистов. Второй подросток гнал рядом — после случившегося оба скрылись, а у ребенка из головы пошла кровьотмечается в сообщении
В больнице девочке наложили швы. Ее семья уже написала заявление в полицию.