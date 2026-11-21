Дело о сбыте взрывчатки возбудили в Мурманске после травмирования женщины Мурманчанка получила травмы после взрыва неизвестного предмета

Москва21 ноя Вести.Жительница Мурманской области 69 лет получила травмы в результате неосторожного обращения с неизвестным предметом, возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте взрывчатых веществ, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД региона.

В отдел полиции поступило сообщение о травмировании местной жительницы 1957 года рождения в результате неосторожного обращения с неизвестным предметом, находящимся в ее личных вещах. По результатам проверки, проведенной сотрудниками полиции, следователем отдела полиции ОП 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) сообщили в ведомстве

Пострадавшую госпитализировали, ей оказана необходимая помощь. Назначены экспертизы для установления предмета, ставшего причиной травмирования пенсионерки.