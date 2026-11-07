Москва7 ноя Вести.Жительница Мурманской области избила взрослую дочь игрушечным трактором. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Преступление произошло в поселке Нивский. Отмечается, что между женщинами начался конфликт после совместного распития спиртного.

51-летняя местная жительница нанесла своей дочери не менее двух ударов, используя в качестве орудия преступления пластиковую игрушку — детский трактор, который при целенаправленном использовании может причинить реальный вред здоровью… Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде подписки о невыезде.