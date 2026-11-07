В Приамурье возбуждено уголовное дело об оскорблении и избиении полицейских Жительница Приамурья обвиняется в оскорблении и избиении полицейского шваброй

Москва7 ноя Вести.В Тамбовском округе Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы по факту оскорбления и применения насилия против полицейских, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Проводится следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего говорится в сообщении

Установлено, что 14 октября 2026 года в доме на улице Пионерской в селе Николаевка Тамбовского округа подозреваемая публично оскорбила полицейских, выражалась в их адрес нецензурной бранью, ударила одного из них деревянной шваброй по ногам, хватала его за руки, грудь и одежду, толкала.