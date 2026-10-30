Москва30 окт Вести.Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении 31-летней жительницы Южно-Сахалинска, ударившей сотрудника полиции, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел днем 26 октября. Полицейский получил сообщение о том, что сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних необходима помощь, и выехал по адресу на улицу Пограничную.

По указанному адресу находилась фигурантка уголовного дела, которая вела себя неадекватно. На требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, она не отреагировала. Будучи недовольной действиями сотрудников полиции, злоумышленница подошла к одному из них и нанесла не менее двух ударов руками в область груди, причинив ему физическую боль написали в пресс-службе

Ведется следствие.