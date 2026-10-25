Москва25 октВести.Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Томаринского района, она признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти, сообщается в MAX-канале прокуратуры Сахалинской области.
Установлено, что в июне 2026 года подсудимая в нетрезвом виде, не согласившись с законными действиями полицейского, толкнула его несколько раз и ударила, а также выражалась нецензурно, угрожала.
Подсудимая вину признала частично. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 годаговорится в сообщении
Приговор вступил в законную силу.