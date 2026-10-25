Жительница Сахалина осуждена за применение насилия в отношении полицейского Условный срок получила жительница Сахалина за насилие в отношении полицейского

Москва25 окт Вести.Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Томаринского района, она признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти, сообщается в MAX-канале прокуратуры Сахалинской области.

Установлено, что в июне 2026 года подсудимая в нетрезвом виде, не согласившись с законными действиями полицейского, толкнула его несколько раз и ударила, а также выражалась нецензурно, угрожала.

Подсудимая вину признала частично. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года говорится в сообщении

Приговор вступил в законную силу.