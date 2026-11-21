В Мурманске уборщица лишилась пальцев при взрыве неизвестного предмета в ТЦ

Неизвестный предмет взорвался в руках у уборщицы в ТЦ в Мурманске В Мурманске уборщица лишилась пальцев при взрыве неизвестного предмета в ТЦ

Москва21 ноя Вести.Металлический предмет взорвался в руках уборщицы в торговом центре в Мурманске. Женщина лишилась трех пальцев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло на Кольском проспекте. Женщина нашла металлический предмет, похожий на запал от гранаты, на нижней парковке и принесла к себе в подсобку.

Предмет взорвался в руках у 69-летней женщины прямо на рабочем месте… Пострадавшую госпитализировали. Врачи ампутировали женщине три пальца говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

Из здания ТЦ эвакуировали 67 человек. Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям.