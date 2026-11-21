Москва21 нояВести.Металлический предмет взорвался в руках уборщицы в торговом центре в Мурманске. Женщина лишилась трех пальцев. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ЧП произошло на Кольском проспекте. Женщина нашла металлический предмет, похожий на запал от гранаты, на нижней парковке и принесла к себе в подсобку.
Предмет взорвался в руках у 69-летней женщины прямо на рабочем месте… Пострадавшую госпитализировали. Врачи ампутировали женщине три пальцаговорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ
Из здания ТЦ эвакуировали 67 человек. Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям.