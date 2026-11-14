Москва14 нояВести.В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) на Московском шоссе в Нижнем Новгороде вечером 14 ноября произошел пожар, горела игровая комната, из здания эвакуировались 500 человек, в том числе 100 детей, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
Возгорание в игровой комнате на площади 1 квадратный метр было ликвидировано до прибытия спасателейотмечается в публикации
Обошлось без пострадавших.
Предположительно, причиной возгорания является детская шалость с огнем.
В обстоятельствах происшествия разберутся дознаватели чрезвычайного ведомства.