Москва7 нояВести.Восемь человек были эвакуированы из спортшколы в Городецком округе Нижегородской области из-за вспыхнувшего в раздевалке пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел в городе Заволжье.
Пожарные МЧС России эвакуировали 8 сотрудников заведения и потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавшихговорится в сообщении
Отмечается, что детей в момент происшествия в спортшколе не было.
На месте пожара работают дознаватели МЧС, причина возгорания устанавливается.