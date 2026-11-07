Раздевалка загорелась в нижегородской спортшколе, эвакуированы 8 человек

Пожар произошел в спортшколе в Нижегородской области Раздевалка загорелась в нижегородской спортшколе, эвакуированы 8 человек

Москва7 ноя Вести.Восемь человек были эвакуированы из спортшколы в Городецком округе Нижегородской области из-за вспыхнувшего в раздевалке пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в городе Заволжье.

Пожарные МЧС России эвакуировали 8 сотрудников заведения и потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших говорится в сообщении

Отмечается, что детей в момент происшествия в спортшколе не было.

На месте пожара работают дознаватели МЧС, причина возгорания устанавливается.