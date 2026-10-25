В Дзержинске при пожаре в квартире пострадало два ребенка

Во время пожара в Дзержинске в жилом доме пострадало двое детей В Дзержинске при пожаре в квартире пострадало два ребенка

Москва25 окт Вести.Утром в квартире на улице Ленина в Дзержинске произошел пожар, в котором пострадало двое детей в возрасте двух и 12 лет, сообщает МЧС Нижегородской области.

Возгорание дивана на кухне ликвидировано на площади 3 квадратных метра говорится в сообщении

По предварительной информации, дети находились одни. Предварительно детская шалость с огнем старшего ребенка привело к возгоранию. Также из жилого дома эвакуировано шесть человек, в том числе трое детей. Пострадавших детей из квартиры, в которой произошел пожар, госпитализировали в больницу.

Дознаватели МЧС России опрашивают очевидцев для установления полной картины произошедшего.