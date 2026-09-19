В Челябинской области двухлетний ребенок спас семью при пожаре

При пожаре в квартире в Челябинске загорелся сетевой фильтр, пострадали 2 детей В Челябинской области двухлетний ребенок спас семью при пожаре

Москва19 сен Вести.В ночь на 19 сентября в многоквартирном доме на улице Профессора Благих в Челябинске произошел пожар. Из-за неисправности сетевого фильтра загорелись вещи и кухонный гарнитур в одной из квартир на первом этаже.

В тот момент, когда квартира уже наполнилась дымом, взрослых разбудил маленький ребенок. Малышка проснулась ночью и разбудила всю семью. Взрослые, взяв детей, эвакуировались из опасной зоны.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Предварительная причина ЧП - аварийный режим работы электрооборудования (сетевого фильтра). Ночью в него были включены и оставлены без присмотра: тостер, чайник и микроволновка... сказано в сообщении

К счастью, никто не погиб. Дети госпитализированы с отравлением продуктами горения.