В Тульской области при пожаре спасены шестеро детей В Тульской области загорелась квартира, спасены шестеро детей

Москва13 сен Вести.В Тульской области при пожаре в Ефремове спасены шестеро детей. Информация опубликована в MAX регионального МЧС.

13 сентября днем в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Дружбы. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 4 минуты. Возгорание на 12 кв. м ликвидировал 10 огнеборцев, привлекалось 4 единицы техники.

Специалисты МЧС России спасли 6 детей, эвакуировали 11 человек, в том числе 4 детей говорится в сообщении

Пострадавших нет. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.