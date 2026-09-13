Москва13 сенВести.В Тульской области при пожаре в Ефремове спасены шестеро детей. Информация опубликована в MAX регионального МЧС.
13 сентября днем в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Дружбы. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 4 минуты. Возгорание на 12 кв. м ликвидировал 10 огнеборцев, привлекалось 4 единицы техники.
Специалисты МЧС России спасли 6 детей, эвакуировали 11 человек, в том числе 4 детейговорится в сообщении
Пострадавших нет. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.