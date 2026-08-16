Москва16 авгВести.В одном из многоквартирных домов Ярославля произошел пожар, в результате которого пострадали двое. О происшествии сообщает МЧС Ярославской области.
Инцидент случился 15 августа.
На улице Громова произошло загорание в многоквартирном доме. … Пострадали 62-летний мужчина и 50-летняя женщинанаписано в канале министерства
Предварительно установлено, что возникновение огня произошло из-за взрыва емкости бытового дистиллятора. Наличие в квартире взрывоопасных паров и повреждение газового шланга осложняли пожаротушение.
В настоящее время в связи с происшествием проводится проверка.