Два жителя Ярославля пострадали во время пожара в квартире многоквартирного дома

В Ярославле при пожаре в квартире пострадали мужчина и женщина Два жителя Ярославля пострадали во время пожара в квартире многоквартирного дома

Москва16 авг Вести.В одном из многоквартирных домов Ярославля произошел пожар, в результате которого пострадали двое. О происшествии сообщает МЧС Ярославской области.

Инцидент случился 15 августа.

На улице Громова произошло загорание в многоквартирном доме. … Пострадали 62-летний мужчина и 50-летняя женщина написано в канале министерства

Предварительно установлено, что возникновение огня произошло из-за взрыва емкости бытового дистиллятора. Наличие в квартире взрывоопасных паров и повреждение газового шланга осложняли пожаротушение.

В настоящее время в связи с происшествием проводится проверка.