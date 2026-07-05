Москва5 июлВести.Пять человек, включая троих детей, пострадали в результате пожара в частном доме в Ярославле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, 5 июля на улице 5-я Тверицкая загорелся частный дом, также возникла угроза распространение огня на соседний участок.
Огнеборцы МЧС России отстояли дом, расположенный рядом с местом пожара. К сожалению, пострадали две женщины 49 и 30 лет, а также 3 детей: две 4-летние девочки и 3-летний мальчиксказано в сообщении
Отмечается, что сгорела пристройка и часть дома на площади 50 квадратных метров, повреждена хозпостройка на соседнем участке.
Обстоятельства и причины пожара сейчас устанавливаются.