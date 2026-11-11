Шестеро детей пострадали в результате пожара в квартире в Хабаровском крае Прокуратура Хабаровского края выясняет причины пожара, где пострадали 6 детей

Москва11 ноя Вести.Прокуратура в Хабаровском крае контролирует установление обстоятельств пожара, в результате которого пострадали шестеро детей, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Советской в поселке Новостройка района имени Лазо. По предварительным данным, в момент возгорания шестеро несовершеннолетних в возрасте от 3 до 14 лет были дома одни.

Дети получили легкое отравление угарным газом и госпитализированы в районную больницу. Ребенок 2023 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в детскую краевую больницу Хабаровска говорится в сообщении

Прокуратура организовала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.