Пожар в жилом доме на Сахалине стал предметом прокурорской проверки Прокуратура Сахалина организовала проверку из-за пожара в жилом доме в Вахрушеве

Москва26 окт Вести.Проверка по факту пожара в жилом доме в поселке Вахрушев, где на жилом доме загорелась кровля, организована прокуратурой Сахалинской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

Площадь, пройденная огнем во время пожара в доме №85а по улице Центральной, составила 800 кв. м. На третьем этаже здания загорелся балкон, позже пламя перекинулось на кровлю. Из дома эвакуированы 30 человек, развернуты два пункта временного размещения на базе здания МФЦ и спортивной школы.

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по факту пожара в жилом доме написали в пресс-службе

Уточняется, что в ходе проверки сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Прокуратура также контролирует соблюдение жилищных прав граждан, в том числе на обеспечение их пребывания в пункте временного размещения, получение установленных законодательством выплат в связи с произошедшим пожаром.

По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.