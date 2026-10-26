Москва26 октВести.Пожар в жилом доме в поселке городского типа Вахрушев потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Пожар ликвидирован. Проводится проливка и разборка конструкцийнаписали в пресс-службе
Там также уточнили, что дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства и причину произошедшего.
Ранее сообщалось, что в доме №85а по улице Центральной загорелся балкон на третьем этаже, позже пламя перекинулось на кровлю. Площадь, пройденная огнем, составила 800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 30 жителей, для них развернуты два пункта временного размещения на базе здания МФЦ и спортивной школы.
Прокуратура начала проверку по факту пожара.