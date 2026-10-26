Пожар в жилом доме на Сахалине потушен МЧС Сахалина: ликвидирован пожар в жилом доме в поселке Вахрушев

Москва26 окт Вести.Пожар в жилом доме в поселке городского типа Вахрушев потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Пожар ликвидирован. Проводится проливка и разборка конструкций написали в пресс-службе

Там также уточнили, что дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства и причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что в доме №85а по улице Центральной загорелся балкон на третьем этаже, позже пламя перекинулось на кровлю. Площадь, пройденная огнем, составила 800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 30 жителей, для них развернуты два пункта временного размещения на базе здания МФЦ и спортивной школы.

Прокуратура начала проверку по факту пожара.