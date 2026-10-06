Пожарные Сахалина ликвидировали возгорание в автосервисе на 400 кв. м

Пожар в автосервисе на Сахалине потушили сотрудники МЧС Пожарные Сахалина ликвидировали возгорание в автосервисе на 400 кв. м

Москва6 окт Вести.Пожар в двухэтажном здании автомастерской на Фиалковой улице в селе Дальнее ликвидировали сотрудники МЧС России, сообщила пресс-служба управления ведомства по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Тушение пожара осложняла высокая пожарная нагрузка. Газодымозащитники вынесли из горящего здания газовый баллон и две 200-литровые емкости с топливом… Пожар ликвидировали на 400 квадратах 17 огнеборцев и 6 единиц техники МЧС России написали в пресс-службе

Там также уточнили, что пожарные не допустили распространения огня на расположенный рядом двухэтажный жилой дом.

Причина возгорания устанавливается.