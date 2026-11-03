Пожар, вспыхнувший в автосервисе в Хабаровске, полностью потушен

Ликвидирован пожар, вспыхнувший в автосервисе в Хабаровске Пожар, вспыхнувший в автосервисе в Хабаровске, полностью потушен

Москва3 ноя Вести.На 400 кв. м потушен пожар, вспыхнувший в автосервисе в Хабаровске. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Горение происходило в здании улице Машинистов.

Руководитель тушения пожара доложил о полной ликвидации … [огня], завершении проливки и разбора места возгорания. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пострадавших людей нет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечалось, что тушение осложнялось наличием горючих легковоспламеняющихся жидкостей и отработанного масла в бочках, от высокой температуры они загорались, происходили хлопки и разгерметизация емкостей. Для ликвидации огня применялась пенная атака. На месте работали 21 человек и 6 единиц техники.

По предварительным данным, в результате происшествия сгорели 28 автомобилей.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.